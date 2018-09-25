Куйвашев сделал главу Екатеринбурга членом областного правительства

Избранный глава Екатеринбурга Александр Высокинский войдет в состав правительства Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, в соответствии с которым в состав правительства региона с правом совещательного голоса введен глава Екатеринбурга.

Планируется, что Высокинский будет координировать совместную деятельность государственной и муниципальной власти по вопросам развития Екатеринбурга.

Указ губернатора о наделении мэра Екатеринбурга статусом члена правительства Свердловской области был подписан сегодня же – 25 сентября. Александр Высокинский войдет в состав кабинета министров после внесения соответствующих изменений в закон «О правительстве Свердловской области».

Напомним, ранее глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и глава Нижнего Тагила Сергей Носов входили в состав президиума правительства, но присутствовали не на всех заседаниях.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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