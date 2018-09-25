Автомобилист одержал десятую победу подряд, отыгравшись с 1:4

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал волевую победу в домашнем матче против «Локомотива» из Ярославля. Подопечные Андрея Мартемьянова выиграли в овертайме со счётом 5:4, уступая по ходу встречи в три шайбы. Уральский клуб добился успеха в десяти играх подряд, не потеряв ни одного очка с начала сезона, и сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата КХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшний матч стал самым ярким в победной серии «Автомобилиста». Счёт был открыт на 8 минуте после броска Егора Миловзорова в розыгрыше большинства уральцев. Но затем «Локомотив» уверенно перехватил инициативу и забросил четыре шайбы подряд. Дублем отметился Степан Санников, ещё два гола забили Андрей Локтионов и Денис Алексеев. «Автомобилист» не сдавался и в третьем периоде сумел перевернуть игру.

Фееричный отыгрыш хозяев начался с шайбы Франсиса Паре на 45-й минуте. Затем защитник «Автомобилиста» Денис Бодров провел эффектный силовой прием против игрока «Локомотива», забросив его на скамейку своей команды вверх ногами. Трибуны восторженно ахнули, после чего «Автомобилист» быстро развил ещё одну атаку, которая завершилась дублем Паре. За пять минут до сирены Анатолий Голышев в большинстве сравнял счёт до 4:4. Игра продолжилась в овертайме, где победу принес гол Дэна Секстона.

«Нужно отдать должное команде соперника. Была выставлена очень приличная оборона, очень мощная, креативный атака. Не дали нам показать, то что мы хотели. Два периода можно записать в пассив нашей команды. В актив только третий период, молодцы парни, собрались. Стали меньше делать ошибок в передачах, быстрее двигаться. Сил было у нас достаточно.Спасибо большое нашим болельщикам, которые поддерживали и гнали команду вперёд. Хорошая, боевая игра была», – подвёл итоги главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

На севере Урала объявили предупреждение о пожарах и ветрах – в лес лучше не ходить. / После патриотической акции Глацких деревья на Плотинке завешаны мусором (ФОТО). / Куйвашев сделал главу Екатеринбурга членом областного правительства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»