Дюжина уральских чиновников Ростехнадзора скрыли доходы и имущество

Двенадцать чиновников Уральского управления Ростехнадзора привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении Генпрокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что чиновники не были откровенны при заполнении деклараций о доходах и имуществе. Например, госслужащие занижали доходы, полученные ими и их супругами в отчетном периоде. Неполными оказались у некоторых и сведения о движимом и недвижимом имуществе. Кроме того, один из чиновников умолчал о том, что его супруга является соучредителем коммерческого предприятия.

Руководителю управления Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу Вадиму Ткаченко внесено представление об устранении нарушений закона, 12 виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, полгода назад прокуратура Свердловской области всерьез взялась за проверку деклараций депутатов свердловского заксобрания. По итогам серии судебных разбирательств один из народных избранников, Армен Карапетян, лишился мандата.

Екатеринбург, служба информации

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