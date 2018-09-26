Сибирская аграрная группа купила свердловский «Хороший вкус», но не весь

АО «Сибирская аграрная группа» (САГ) приобрела не всю группу компаний «Хороший вкус» (Свердловская область). В частности сибиряков не заинтересовали животноводческие и комбикормовые мощности объединения.

О планируемой сделке поглощения активов «Хорошего вкуса» Сибирской аграрной группой стало известно летом этого года. Примерно неделю назад после получения согласия ФАС стороны окончательно закрыли сделку. Таким образом, аграрная группа приобрела 100 % акций, движимое, недвижимое имущество и товарный знак ЗАО «Комбинат пищевой Хороший вкус» в Екатеринбурге.

Вместе с тем стоит отметить, что САГ фактически купила далеко не весь «Хороший вкус». За бортом сделки остались агропроизводственные активы свердловской группы компаний. Так сибиряков не заинтересовали свиноводческий комплекс «Горноуральский», Ирбитское хлебоприемное предприятие (хранение зерна, комбикорма), ООО «Агрофирма «Восточная» (производство зерна), ЗАО «Агро Универсал» (выращивание крупного рогатого скота).

То есть в собственности Сибирской аграрной группы оказались собственно бренд «Хороший вкус», мясокомбинат «Хороший вкус» и розничная сеть в несколько десятков торговых точек. Как сообщили агентству в пресс-службе САГ, агропроизводственные мощности, которые ранее входили в группу компаний «Хороший вкус», остались на балансе прежнего владельца свердловского мясного бренда.

Загружать же мощности недавно приобретенного мясокомбината в Сибирской аграрной компании планируют с одного из мощнейших свинокомплексов страны – «Уральский», который расположен здесь же, в Свердловской области.

Справка РИА «Новый День». Холдинг «Аграрная группа» ведет деятельность на территории от Урала до Бурятии, в Свердловской области расположен свинокомплекс «Уральский», производящий ежегодно 48 тыс. тонн свинины. Приобретение мясокомбината «Хороший» вкус» позволит холдингу за счет собственного сырья обеспечить высокое качество продукции, расширить географию продаж и увеличить объемы производства.

В свою очередь «Хороший вкус» является крупным пищевым комбинатом, поставляющим мясные продукты в Екатеринбург и города Свердловской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской областей и республику Башкирия. Производственные процессы на комбинате стандартизированы по системе менеджмента безопасности пищевой продукции ИСО-22000.

Екатеринбург, служба информации

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