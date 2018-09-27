Губернатор Куйвашев неожиданно ушел в отпуск

Губернатор Евгений Куйвашев неожиданно взял недельный отпуск. Об этом сообщают знакомые с ситуацией источники РИА «Новый День».

Ранее было объявлено, что сегодняшнее заседание областного кабмина пройдет в сокращенном режиме и его будет вести первый вице-губернатор Алексей Орлов. Были отменены доклады министра транспорта, представителей УГИБДД и Уралуправтодора, посвященные безопасности дорожного движения в зимний период.

Добавим, что в Свердловской области уже активно идет бюджетный процесс. Вчера стало известно, что от муниципалитетов в минфин поступили предложения по увеличению расходов на 20 млрд рублей. Самый большой объем среди предложенных поправок – в сфере ЖКХ и благоустройства, более 5 миллиардов рублей. На втором и третьем месте – образование и дороги, на которые дополнительно требуется по 4 миллиарда рублей. Например, в области нужно срочно построить и реконструировать 25 школ. Приступить к балансировке проекта бюджета минфин сможет только после утверждения предложений губернатором.

Напомним, вчера Евгений Куйвашев находился в Москве. Губернатор уехал в столицу, чтобы представить заявку на право проведения «Экспо-2025» в Екатеринбурге чрезвычайным и полномочным послам государств-членов Европейского союза в Российской Федерации. Презентация прошла в Москве на площадке представительства ЕС в России.

Екатеринбург, служба информации

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