Свердловские города попросили у минфина дополнительные 20 млрд рублей

В Свердловском минфине завершилось предварительные согласительные процедуры по бюджету 2019 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, в общей сложности от муниципалитетов поступило предложений по увеличению расходов на 20 млрд рублей. Самый большой объем среди предложенных поправок – в сфере ЖКХ и благоустройства, более 5 миллиардов рублей. На втором и третьем месте – образование и дороги, на которые дополнительно требуется по 4 миллиарда рублей. Например, в области нужно срочно построить и реконструировать 25 школ. В регионе есть учебные заведения, которые расположены в старых, почти аварийных зданиях – например, школа в Сосьве 1908 года постройки. Кроме того, у 57 муниципалитетов есть потребность в срочном строительстве и ремонте дорог.

Наибольшее число предлагаемых поправок касается крупнейших городов области. Расходы по Екатеринбургу предлагается увеличить на 4,7 миллиарда рублей, Нижнему Тагилу – на 1,2 миллиарда, Каменску-Уральскому – на 842 миллиона рублей.

Прежде чем минфин приступит к балансировке бюджета Свердловской области на 2019 год, поправки должны быть утверждены губернатором Евгением Куйвашевым. Планируется, что законопроект об областном бюджете будет внесен правительством Свердловской области в заксобрание региона до 1 ноября текущего года.

Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году по итогам работы предварительной согласительной комиссии общий объем трансфертов территориям был увеличен на 4,2 млрд рублей, а в 2017 году – на 9,4 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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