«Многие пожелания территорий пока остались «за чертой» – итоги согласительных процедур по бюджету-2018

По итогам прошедших в областном минфине согласительных процедур объем трансфертов муниципальным образованиям был увеличен на 9,4 млрд рублей, что более чем в два раза выше показателя прошлого года. Такая цифра прозвучала сегодня на заключительном заседании временной согласительной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава минфина Галина Кулаченко сообщила, что самое большое увеличение трансфертов запланировано на инвестиционную деятельность, в том числе в сфере ЖКХ, в том числе – на концессии: около 2,2 млрд рублей. Около 1 млрд рублей предусмотрено на софинансирование участия территорий в госпрограммах. «Достигнутые соглашения – это первый краеугольный камень нашего будущего бюджета. Эта цифра, 9,4 млрд рублей, еще будет «плавать» и пересматриваться, но хотелось бы, чтобы не в сторону уменьшения. В этом году мы, депутаты, и главы муниципалитетов добились того, что сумма стала в два раза больше. А теперь вся ответственность ложится на правительство. Мы понимаем, что уложить это все в рамки бюджета ему будет непросто», – заявил Владимир Терешков.

Словно подтверждая это, Галина Кулаченко отметила, что очень многие пожелания территорий пока остались «за чертой». Она пояснила, что финансирование конкретных крупных объектов будет осуществляться через госпрограммы, которые пока еще не сверстаны – сначала необходимо «отработать» балансировку бюджета каждого отраслевого министерства. Обсуждать же наполнение госпрограмм, как обычно, планируется уже после того, как заксо одобрит проект бюджета в первом чтении. Напомним, именно на этом этапе между министерствами и территориями идут самые ожесточенные бои. Пока же из основных параметров будущего бюджета известны только две цифры: консолидированные доходы – 239,5 млрд рублей, трансферты муниципалитетам – 76 млрд рублей.

По словам Владимира Терешкова, при обсуждении отдельных предложений были учтены обязательства депутатов, данные ими своим избирателям в течение 2017 года.

Как уже сообщал «Новый День», больше всего «хотелок» заявили в этом году Екатеринбург и Нижний Тагил. Так, областной центр запросил трансфертов на 2 млрд 749 млн рублей. Субсидии на транспорт могут составить около 812 млн рублей, на дороги – 823 млн рублей, на образование, в том числе реконструкцию школ № 1 и № 80 – 860 млн рублей. Еще 30 млн рублей Екатеринбург просит на приобретение двух передвижных ФАПов, которые будут работать в зоне ЧМ-2018 по футболу. На организацию и проведение муниципальных выборов в Екатеринбурге город просит 114 млн рублей. «Путинград» дополнительно заявил 190 млн рублей на содержание дорог, еще 200 млн рублей – на проведение ежегодного ремонта дорожного полотна. Также в следующем году Нижнему Тагилу необходимо будет не менее 460 млн рублей на мероприятия по благоустройству, 250 млн – на строительство новой школы, 329 млн рублей – на проведение капитальных ремонтов старых образовательных учреждений. 233 млн рублей необходимо для проектирования мостового перехода через Тагильский пруд, и так далее.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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