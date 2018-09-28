«Если ты простой работяга, а вечером идешь в зал, чтобы уметь постоять за себя, почему с тебя спрос выше?» Интервью с бойцом ММА Егором Голубцовым

В России растет мода на единоборства. Бои собирают все больше зрителей и болельщиков, фитнес-клубы открывают дополнительные программы по боксу и каратэ, родители отдают детей в секции, чтобы те могли постоять за себя. Однако есть и обратная сторона медали. Громкие уголовные дела, фигурантами которых часто оказываются и бойцы-профессионалы, и любители единоборств, говорят о том, что это ‒ не просто модное поветрие, но и увлечение, которое требует особой ответственности.

Последний скандальный случай был связан с приговором суда по делу «Рябухин против Арутуняна». Молодой парень, которого журналисты окрестили «очкариком», встал на защиту девушки и нокаутировал противника, явно превосходящего его в габаритах. Последний обратился в полицию, и в итоге Рябухина приговорили по ч. 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Суд решил, что молодой человек превысил самооборону. Отягчающим обстоятельством стало то, что «очкарик» некогда занимался боксом. К этому апеллировала и защита потерпевшего.

Именно эта деталь вызвала много споров ‒ и среди обывателей, и в спортивной среде. Люди стали задаваться вопросом, не окажется ли опаснее бросить тренажерный зал, а вместо вечерних тренировок и битья груши давить диван? Об этом «Новый День» поговорил с Егором Голубцовым, бойцом ММА, который представляет уральскую команду «Рать».

«Вот есть взрослый человек, он профессионально занимается спортом, не ходит на завод или в офис. У него, естественно, другой уровень подготовки, и спрос тоже должен быть другой. Ему лучше свои контакты ограничивать. Например, не ходить в клубы. Не конфликтовать. Стараться решать все на словах, а не заниматься рукоприкладством. И это справедливо, если ты профессионал», ‒ говорит Егор.

Совсем другое дело, если спорт ‒ это просто увлечение. «Если ты простой работяга, вечером приходишь в спортзал, чтобы побить грушу, то почему с тебя спрос больше? Ведь человек идет не пиво пить после работы, а в спортзал. Так почему он не может применить свои навыки, постоять за себя, если какой-то чувак, например, напился, начал бузить и бросился на него с кулаками? Особенно, когда речь идет о двукратном преимуществе в численности ‒ два или больше на одного. В такой ситуации, хоть ты спортсмен, хоть ‒ нет, ты должен защищать себя. К тому же даже если ты проводишь несколько часов в зале каждый день, это вовсе не гарантирует, что ты справишься даже с двумя подростками, здоровыми и сильными, которые решили тебя побить», ‒ отмечает он.

Конечно, у многих спортсменов, занимающихся единоборствами, время от времени возникают ситуации, когда приходится сдерживать себя, чтобы не пустить в ход кулаки. «Надо сказать, что во всех секциях ‒ в том числе той, куда я в детстве ходил, ‒ всегда говорили и говорят, что применять на улице то, что мы получаем здесь, нельзя. Но это возможно только в идеальном мире. Не получится научить человека следовать только хорошим советам, все равно все будет зависеть от характера. У меня был случай недавно: я собирался в спортивный лагерь, должен был уехать туда на шесть недель, и времени на семью почти не было. Выдался только один вечер, который мы провели с женой. Это как раз была «Ночь музыки» в Екатеринбурге, и мы решили погулять. Идем по улице, а все вокруг навеселе, еще ведь чемпионат как раз заканчивался. Иностранцы, наши ‒ нереальная толпа, и много пьяных. И вот на Малышева из толпы выныривает какой-то чувак и начинает меня провоцировать. Конечно, внутри меня все кипело, но я прошел мимо, потому что понимал, что ставки очень высоки. Во-первых, мог сам травмироваться. Во-вторых, представил, какая будет суета, если с ним что-то случится или если он умрет. Я подумал: «Нафиг надо». Жена потом сказала: «Он вообще, интересно, понимал, что мог умереть?» ‒ рассказывает Голубцов.

Впрочем, несмотря на все это, по мнению спортсмена, интерес к единоборствам не будет падать. «У нас такой менталитет в стране ‒ многое решается с позиции силы, поэтому люди любят смотреть поединки. Хотя для некоторых ‒ это просто мода. Не только у зрителей, даже у самих бойцов. Мне часто попадаются ребята, которые тренируются, занимаются, но до первых соревнований. Потом смотришь ‒ прошло три года, а у него одна и та же фотография появляется в соцсетях, где он стоит в клетке, иногда даже с поднятой рукой. Это как челлендж. Но каждый преследует свои цели. Это не хорошо, и не плохо», ‒ добавляет он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.18

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