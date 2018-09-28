Журналистка Znak.com пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск (ФОТО)

На Урале уже третьи сутки ищут журналистку, которая позавчера выехала из Екатеринбурга в Челябинск, и больше ее никто не видел.

Ирина Крючкова, которая является координатором челябинской редакции Znak.com, выехала в Челябинск в среду, 26 сентября, около 15:00. У нее была назначена встреча. Примерно в 16:30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встретиться, сообщив, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля (предварительно: Bla-Bla-Car или частный извозчик) по поводу места высадки. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен. Биллинг показал, что он находился в Челябинске в начале улицы Чичерина, а затем в районе РК «Галактика развлечений».

«Родными Ирины и нами написаны заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области, – сказала шеф-редактор сайта Аксана Панова. – Всех, кто видел Ирину или знает о ее местонахождении, просим звонить по указанным ниже номерам».

Приметы пропавшей: на вид 39-40 лет, волосы русые до плеч, худощавого телосложения. Была одета в синие джинсы, легкое голубое пальто.

Контактные телефоны: 8 908 056 80 03 (Александр), 8 912 61 48 634 (Игорь).

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 28.09.18

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