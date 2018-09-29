Пропавшая уральская журналистка нашлась

Уральская журналистка Ирина Крючкова, пропавшая три дня назад по дороге из Екатеринбурга в Челябинск, нашлась живой.

Ее коллеги пока не сообщают подробностей, однако известно, что в отношении нее не было совершено криминальных деяний.

Напомним, координатор челябинской редакции Znak.com Ирина Крючкова выехала в Челябинск в среду, 26 сентября, около 15:00. У нее была назначена встреча. Примерно в 16:30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встретиться, сообщив, что едет и что у нее конфликт с водителем автомобиля. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен. Биллинг показал, что он находился в Челябинске в начале улицы Чичерина, а затем в районе РК «Галактика развлечений». С тех пор никаких сведений до сегодняшней ночи об Ирине не было.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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