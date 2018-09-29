«Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд, одолев московское «Динамо»

«Автомобилист» продолжает штамповать победы в КХЛ – сегодня екатеринбуржцы на домашнем льду с минимальным преимуществом одолели московское «Динамо».

Единственный гол в матче забил Найджел Доус. Эта шайба стала 200-й в карьере канадского нападающего в регулярных чемпионатах КХЛ. Вратарь Якуб Коварж за игру отразил 23 броска и оформил второй шатаут подряд.

«Постарались сегодня выключить лидеров «Динамо», нам отчасти это удалось. Спасибо нашим парням за стойкость в обороне и настырность в атаке. Во втором периоде могли решить исход матча, но соперник очень серьезный. Игра шла до забитого гола, в концовке немного понервничали, но выстояли», – дал пояснения после матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Он отметил, что сейчас в раздевалке царит командный дух, и игроки выходят на каждый матч как на последний бой. «Это дорогого стоит, и с такой командой приятно работать», – подытожил специалист.

«Автомобилист» одержал 12 побед подряд с начала сезона. Сейчас екатеринбургский клуб занимает первое место в конференции «Восток», набрав 24 очка – это лучший результат среди всех клубов КХЛ. Следующие матчи уральцы проведут на выезде – 3 октября «Автомобилист» сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке, 5 октября – с «Амуром» в Хабаровске, 7 октября – с «Куньлунь Ред Стар» в Пекине, 10 октября – с «Металлургом» в Магнитогорске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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