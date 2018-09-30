В Екатеринбурге выпал первый снег

В Екатеринбурге резко ухудшилась погода. Сегодня днем вместе с моросящим дождем пролетали первые хлопья снега. Горожане заметили «белых мух» сразу в нескольких районах.

В ближайшие сутки в Свердловской области ожидаются заморозки. По сообщению регионального гидрометцентра, ночью и утром 1 октября температура воздуха может опуститься до -5 градусов.

В связи с этим «Уралуправтодор» обратился к водителям с просьбой быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим с учетом погодных условий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.09.18

На Сортировке неизвестные выбросили в мусорный контейнер коровьи головы. / Новый мэр, архитектурный скандал с филармонией и хоккейный рекорд – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / «Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд, одолев московское «Динамо». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»