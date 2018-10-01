Уральцы с первым снегом начали менять резину

Первый осенний снег, наблюдавшийся в воскресенье в Свердловской области, подвиг уральцев начать менять резину с летней на зимнюю.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», ажиотажа в пунктах шиномонтажа пока не наблюдается, поскольку прогноз погоды обещает в ближайшие дни потепление до 17 градусов днем. Ночи, правда, будут уже холодными – прогноз погоды обещает заморозки до минус двух к середине месяца.

«Наплыва клиентов мы ждем после 10 октября, тогда будем по традиции работать в две смены, даже по ночам», – рассказали «Новому Дню» в шиномонтаже на улице Амундсена. По мнению работников автосервисов, «переобуваться» в первые дни октября – мера преждевременная и характерна только для очень ответственных и опасливых автолюбителей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.18

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