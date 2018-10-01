Высокинский vs горожане: новый мэр объяснил, как будет принимать решения о Екатеринбурге

Накануне в Ельцин-центре прошла встреча екатеринбуржцев с новым мэром города Александром Высокинским. Несмотря на то, что она была открытой, аншлага не случилось ‒ послушать и задать вопросы новому главе пришли около 100 человек, причем многие из них ‒ политики и журналисты. В зале, например, появились монархист Антон Баков, главный нарколог области Олег Забродин, вице-спикер заксо Владимир Власов, и другие.

«С точки зрения отношений города и горожан нам нужно четко понимать, что когда мы зададим людям разных возрастов один и тот же вопрос – «Что такое комфортный город?» – они ответят по-разному. Люди 20+ скажут, что это велодорожки, учеба, перспективы, рабочие места. Люди 60+ выберут тихий зеленый город без плотной урбанистической застройки. Интересы у горожан разные, и невозможно издать формулу, которая будет комфортна для всех, ‒ начал Высокинский. ‒ Когда мы в 2000 году разрабатывали первую стратегию Екатеринбурга, мы пошли по правильному принципу, который сегодня немного утерян, – создали экспертные советы бизнеса, власти, науки, общественности и администрации. Сейчас мы будем создавать еще один экспертный совет – СМИ. И не по принципу того, что власть хочет рассказать за деньги в этих СМИ. А вместе со средствами массовой информации и городским сообществом обсуждать, что является приоритетным. Надо восстанавливать эти советы».

По словам нового мэра, труднее всего будет возродить экспертный совет бизнеса. «По опыту 2000 года на экспертный совет из бизнеса пришло 50-70 человек сразу. Около двух часов мы обсуждали, и я просил всех, кто давал предложения, в следующий раз прийти и принести все изложенное письменно. Ко второму разу пришло в два раза меньше людей. Потому что одно дело прийти и поговорить. Итого мы остановились на 15-20 людях, кто готов тратить на это личное время», ‒ сказал Александр Высокинский.

Что касается общественности, то этот экспертный совет будет создан на базе общественной палаты города. От науки ждут молодых ученых. «Это внешние эксперты, у которых большой уровень информированности. Администрация – это мои коллеги из правительства области, федеральные министры, которые будут приглашаться к обсуждению. Такой подход мы предлагаем», ‒ сказал он.

Высокинский то и дело обращался к своему прошлому опыту работы в администрации Екатеринбурга. «В свое время мы принимали направления стратегического плана, когда все экспертные советы договорились между собой. Этот принцип должен работать и дальше. Надо будет ставить приоритеты. Что осенью важнее ‒ зимняя резина или шуба жене, ‒ привел пример мэр. ‒ Точкой сбора должна стать и дума. Это люди, которые обладают большим ресурсом, чем члены общественного совета и общественники, поскольку избрал народ».

Экспертные советы будут решать и то, что приоритетно для Екатеринбурга. При этом Александр Высокинский дал понять ‒ широких обсуждений по каждому вопросу быть не должно.

«Если мы сейчас откроем шлюзы, те, кто постарше, должны помнить совет народных депутатов 1990-1991 годов, когда собирались 360 человек, и это была катастрофа. Я готов открыть шлюзы, но я потом вам же скажу, что мы не сделали ничего, потому что только обсуждали. Мы с одним двором ставили эксперимент на Ботанике – достроили жилфонд, тогда норматив был два легковых автомобиля на один подъезд. Понятно, что парковок не хватает. Мягко говоря, не укладывается ситуация в норматив. Спросили граждан с детской площадки: «Может, сдвинем ее»? После появилась другая тема: «Стоп, где гулять с собаками»? «Оставьте детскую площадку», ‒ привел пример мэр.

Впрочем, мэр согласился, что по некоторым, ключевым для города, вопросам общественное обсуждение должно быть, но только по тем, которые касаются всех горожан. «Приведу пример из собственной жизни. Был у меня коллега Евгений Ефимович Липович. И мы всегда спорили: я был апологетом автомобилистов, а Ефимыч ‒ за пешеходов. Встала задача – научиться квалифицированно убирать тротуар, а не как у нас было, помните, как долбили тротуары около школ и складывали куски на обочины? Сейчас убираем. Так вот сперва были жалобы: убирайте тротуары. Теперь – перестаньте убирать тротуары, неудобно на санках ребенка таскать, ‒ привел пример он. ‒ Должны быть общие и понятные приоритеты. На следующей неделе мы будем разбираться с приоритетом: понять, что нам важнее в следующем году, ремонт сетей водоснабжения или побольше денег на дороги. Количество денег на развитие Екатеринбурга ограничено, и экспертные советы должны решать, в каком объеме».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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