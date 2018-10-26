Екатеринбуржцев зовут в экспертный совет по культуре ‒ мэрии стало интересно мнение горожан

Управление культуры Екатеринбурга анонсировало создание экспертного совета, который будет обсуждать профильные стратегические программы, предлагать, как улучшить работу учреждений, решать, кому нужна поддержка. «Нам важно знать, как горожане воспринимают и оценивают культурную сферу города, для создания программ развития нужны конструктивные предложения», – сказала начальник управления Татьяна Ярошевская.

В экспертный совет войдут 30 человек. Это должны быть представители «разных сфер деятельности», однако каких именно, не уточняется. Не сказано, и по какому принципу будут избираться члены совета, при этом подать заявку могут все желающие. На это есть меньше недели ‒ письма будут приниматься до 1 ноября на электронную почту culture@ekadm.ru с пометкой «Экспертный совет».

«В заявке необходимо указать ФИО, сферу деятельности, 2-3 предложения по улучшению культурной сферы города. Отбор кандидатур и формирование состава Экспертного совета будет проводиться управлением культуры до 15 ноября. Первое открытое заседание Экспертного совета пройдет на форуме Culturalica 8 февраля 2019 года», ‒ говорят в мэрии.

Напомним, создание экспертных советов ранее анонсировал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с горожанами. «Когда мы в 2000 году разрабатывали первую стратегию Екатеринбурга, мы пошли по правильному принципу, который сегодня немного утерян, – создали экспертные советы бизнеса, власти, науки, общественности и администрации. Сейчас мы будем создавать еще один экспертный совет – СМИ. И не по принципу того, что власть хочет рассказать за деньги в этих СМИ. А вместе со средствами массовой информации и городским сообществом обсуждать, что является приоритетным. Надо восстанавливать эти советы», ‒ говорил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

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