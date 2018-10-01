Екатеринбуржцы тратят в магазинах 800 млрд в год, но все деньги убегают из города

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с жителями города, отвечая на вопрос о местных брендах, рассказал, что розничный товарооборот составляет около 800 млрд рублей. «Есть только восемь субъектов, у кого он выше. Мы любим, когда к нам приезжают друзья из Ханты-Мансийских эмиратов, наши друзья из Перми и Челябинска», – сказал он.

По его словам, порядка 10 млрд в структуре трат оставляют уральцы в магазинах стройматериалов. «Но у себя мы производим 3-5 % этих товаров. На обувь в год тратим – женщины, держитесь, – 20 млрд рублей, а производим меньше процента у себя, – привел пример он. – Сотни миллиардов рублей из города выкачиваются сегодня. Я не претендую, чтобы 100 % рынка было у нас, но меньше 30 % – это унизительно, нам бы добиться 40-50 %. Это не через пять лет, потому что рынок проще сдать, чем потом захватить обратно. Но надо разбираться, почему в наших супермаркетах продается картошка из Москвы. Должно быть как в поговорке – в дом хоть корову, из дома ни иголки».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.18

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