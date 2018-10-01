Бывший замдиректора УВЗ переехал на Колыму по вызову Носова

Губернатор Магаданской области Сергей Носов назначил на ключевые посты в правительство трех тагильчан.

Бывший заместитель гендиректора Уралвагонзавода Юрий Бодяев стал заместителем председателя правительства по вопросам строительства ЖКХ и энергетики.

Экс-глава холдинга АО «Станкопром» Дмитрий Косов занял должность заместителя председателя правительства, ему поручено курировать вопросы дорожного хозяйства, транспорта, связи, природных ресурсов и экологии.

Кроме того, министром здравоохранения Магаданской области назначен Сергей Чеканов, ранее работавший депутатом Нижнетагильской городской думы.

Напомним, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов занимает должность главы Колымы с конца мая 2018 года. В сентябре он переизбрался на пост, получив более 80 % голосов жителей.

Нижний Тагил, Магадан, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил, Магадан. Другие новости 01.10.18

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