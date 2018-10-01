В Екатеринбурге «Рубину» вернули историческое название (ФОТО)

В Екатеринбурге на здание бывшего бытового комбината на улице Малышева, 44, вернулась историческая вывеска ‒ «Рубин». Сооружение, которое считается одним из символов индустриального города, появилось в Свердловске в 1964 году. До революции на этом месте стояла церковь Малый Златоуст, а после ее снесли большевики. «Рубин» был одним из первых небоскребов советского Урала, он был построен по проекту архитектора Петра Деминцева. На крыше находилась надпись «Бытовой комбинат Рубин», и здание с тех пор называли только так, даже когда буквы исчезли с него в начале 2000-х.

Несколько лет назад, в январе 2016-го, на здании появилась новая вывеска ‒ строительной компании «Брусника», однако теперь на место вернулись исторические буквы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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