Со здания «Рубина» в Екатеринбурге снова пропало историческое название

В центре Екатеринбурга у известного здания бывшего комбината бытового обслуживания снова пропало название – «Рубин».

«Сегодня утром проходила мимо этого здания, исчезли буквы «Рубин», – рассказала РИА «Новый День» горожанка. Надпись «Рубин» на крыше здания на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта появилась еще в советское время, до сих пор это здание зовут именно так. Несмотря на то, что в начале 2000-х историческая вывеска пропала, а в 2016 году на здании появилось слово «Брусника». Строительная компания арендовала место. Наконец, в конце прошлого года застройщик вернул историческое имя. Тогда в «Бруснике» пояснили, что срок аренды закончился, они решили вернуть название – да и сделать это было несложно, буквы просто поменяли местами. Однако теперь эта компания к пропаже «Рубина» отношения не имеет. «Мы больше не арендаторы места, что сейчас происходит, знать не можем», – прокомментировали в пресс-службе «Брусники».

Екатеринбург, служба информации

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