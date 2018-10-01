На Урал едет делегация омичей – перенимать опыт организации МСУ

В уральской столице на этой неделе работает делегация из Омской области. Как сообщил на еженедельном брифинге для СМИ замглавы города Сергей Тушин, речь идет о стажировке представителей мэрии Омка по теме организации местного самоуправления.

Напомним, на сентябрьских выборах губернатора Омской области главой региона был избран уралец Александр Бурков, бывший депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия». Очевидно, этим фактом и объясняется приезд омичей в Екатеринбург. Правда, отношения Буркова к мэрской команде теплыми назвать было сложно – он неизменно подвергал критике «серый дом». «А теперь вот учиться к нам едут», – не преминул подчеркнуть, анонсируя визит, Сергей Тушин.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.18

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