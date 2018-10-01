На Керамике загорелась электроподстанция

В микрорайоне Керамика произошел пожар на электрической подстанции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании на улице Окружной поступило около 15:15 по местному времени.

«Пожарно-спасательные подразделения в течение 50 минут справились с огнем на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», ‒ сказали в ведомстве.

В настоящее время информации об отключении электроэнергии в результате пожара пока нет, она будет уточняться.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.10.18

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