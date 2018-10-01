Из-за пожара на электроподстанции без света остались 10 тысяч человек

Из-за пожара на электроподстанции на улице Окружной без света остались более 10 тысяч человек. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе компании ЕЭСК, которой принадлежит объект. В зону отключения попали здания в квадрате улиц 2-я Новосибирская – Окружная – Ферганская – Селькоровская.

Сейчас, по данным пресс-службы, энергетики переводят нагрузку на резервные схемы электроснабжения. «В ближайшее время часть погашенных ранее потребителей будет запитана по резерву. Для электроснабжения социально значимых объектов готовятся к развороту дизель-генераторы», – подчеркнули в ЕЭСК.

Однако энергоснабжение быстро восстановят не у всех. Сейчас специалисты составляют график ремонтно-восстановительных работ, пока сроки устранения всех неполадок неясны.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.18

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