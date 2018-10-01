На Вторчермете две тысячи жителей остаются без света из-за пожара на подстанции

На Вторчермете продолжают устранять последствия пожара на электроподстанции ЕЭСК. Как сообщили в пресс-службе энергетиков, у большей части потребителей электроснабжение к этому моменту восстановлено. Речь идет примерно о восьми тысячах жителей города. Их запитали по резервным схемам.

«Оставшаяся часть населения микрорайона, попавшего в зону технологического нарушения, будет запитана в ближайшее время. От дизель-генераторов будут запитаны многоквартирные дома и ряд объектов социального значения», ‒ отметили в компании.

Напомним, сегодня днем произошло возгорание на электроподстанции на улице Окружной.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.10.18

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