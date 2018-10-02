Два игрока «Автомобилиста» признаны лучшими в КХЛ по итогам сентября

Континентальная хоккейная лиги назвала лучших игроков регулярного чемпионата по итогам сентября. В список попали сразу два представителя екатеринбургского клуба «Автомобилиста».

Лучшим вратарем признан Якуб Коварж, который провел без замен 10 из 12 победных матчей месяца. В трех поединках (в том числе одном гостевом) Коварж не пропустил ни одной шайбы. Голкипер уральского клуба отразил 96,03 % бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,19. Его «сухая серия» продолжается и на данный момент составляет 142 минуты 58 секунд.

Лучшим нападающим стал Анатолий Голышев, который участвовал во всех 12 победных матчах «Автомобилиста» и набрал в них 11 (8+3) очков при показателе полезности (+6). Хоккеист отметился дублем в гостевом матче против «Сибири», его шайбы в поединках с рижским «Динамо», «Слованом», «Адмиралом» и «Трактором» становились победными (лучший показатель месяца). Также из восьми шайб Голышев шесть забросил в равных составах, нанес 28 бросков по воротам и провел 19 силовых приемов.

Напомним, «Автомобилист» показал стопроцентный результат на старте сезона в КХЛ. Команда Андрея Мартемьянова одержала 12 побед, не потеряла ни одного очка и на данный момент возглавляет общую таблицу регулярного чемпионата.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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