Экосистемы рек на севере Урала могут восстановиться – на это уйдет 3-4 года

Сегодня в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвященная состоянию рек на севере Свердловской области. Инициатором стали представители заповедника «Денежкин камень» и общественники, которые отобрали пробы воды в реках Шегультан и Тальтия, обнаружив в них существенное превышение предельно допустимых концентраций металлов.

Как рассказала директор заповедника Анна Квашнина, загрязнения Шегультана на территории «Денежкиного камня» не произошло, однако биологов обеспокоило то, что ПДК были превышены в реках, питающих Шегультан. «История не новая, были сигналы уже два года назад, что в Шегультане нет рыбы. Мы не против добычи металлов, мы враги, но не друг другу (с УГМК, структуры которой ведут добычу на Шемурском и Ново-Шемурском месторождении, прим. ред.). Мы по одну сторону баррикад, наш враг ‒ химия в воде», ‒ сказал она.

Квашнина пояснила, что экологам важно знать, что происходит с реками, а для этого должен быть независимый мониторинг качества воды.

Директор по горному производству «УГМК-Холдинга» Григорий Рудой, в свою очередь, объяснил, что у превышения концентрации металлов в реках на севере области могут быть разные причины. «Весь район Ивделя и Североуральска насыщен огромным количеством рудопроявлений и месторождений. С прошлого столетия здесь велась и ведется геологоразведка. УГМК к этим работам отношения не имеет. Кроме того, существуют старые бокситовые отвалы в районе Полуночного. Разработки там не ведутся, но и отвалы объемом 12 млн тонн никто не рекультивировал ‒ это старые грехи разработчиков алюминия. От них текут воды, насыщенные тяжелыми металлами, в направлении Тальтии и Ольховки, а также Ивделя, ‒ сказал он. ‒ Севернее тоже есть запасы – медно-цинково-марганцевые месторождения, откуда воды также текут в сторону Ольховки и Шегультана. Плюс в сторону Коми и Перми идет разработка, там это делается за бюджетные деньги, и три месторождения обещают открыть к 2020 году».

По словам Рудого, смена климата внесла вклад в состояние рек. «Ветер, солнце, паводки, а также нарушенное равновесие ‒ например, в Североуральске в настоящее время возникла проблема с водозабором. Там значительная глубина шахты, и в час откачивается 150 кубометров воды для нужд разработки. Образуется воронка, и на место выбывающей воды подтягивается другая, происходит движение рек, воды вымываются в направлении этой глубокой ямы», ‒ объяснил представитель УГМК.

Также он прокомментировал и ситуацию с Шемурским и Ново-Шемурским месторождениями. «Вокруг них много рудопроявлений с особо высоким содержанием меди и цинка. За счет самовыщелачивания они приводят в движение минералы и горные породы. На наших карьерах там тоже есть яма, не такая глубокая как в Североуральске, порядка 300 метров. И это источник для сбора и подвижки вод, вымывания кислых вод и движения породы. Проблему можно решить, но нужно привлекать общественность и науку. Нами разработана программа с объемом финансирования более миллиарда рублей в течение двух с половиной лет. По ней будет проведено выстилание бортов карьера, чтобы собирать все воды. Кроме того, мы будем собирать все близлежащие паводковые и грунтовые воды в карьер, затем проводить мероприятия по водоочистке, и уже с чистой водой будет понятно, что делать», ‒ пояснил Рудой.

По его словам, в июле были запущены очистные сооружения на Ново-Шемурском месторождении мощностью 150 кубометров воды в час, но оказалось, что из-за смены климата и большего притока вод, этого недостаточно. Сейчас представители компании разрабатывают проект по увеличению объема водоочистки до 400 кубометров. «В декабре этого года он будет отдан на экспертизу, в Росприроднадзоре нам разрешили в круглогодичном режиме, то есть и зимой, чистить воду. Это обычный горняцкий вопрос. В зимний период мы также планируем реконструировать имеющиеся очистные без их остановки. На Шемурском месторождении очистные спланированы на уровне 300-400 кубов в час. И сейчас мы также ждем разрешения от Росприроднадзора на работу в круглогодичном режиме», ‒ подчеркнул он.

Заведующий отделом информационного обеспечения охраны и восстановлениях водных объектов ФГБУ РосНИИВХ Александр Попов, в свою очередь, указал, что институт занимается проблемами бассейна указанных выше рек с июня. «Мы должны оценить состояние водных объектов, определить основные источники загрязнений, показать эффективность мероприятий запланированных УГМК и, если потребуется, разработать дополнительные мероприятия, если это будет нужно. Притоки Тальтии сейчас в сложном состоянии. Концентрация металлов действительно высокая, но источники поступления загрязнений ‒ это не только карьерные воды. Мы пытаемся разрулить ситуацию, которая стала результатом коллективного недопонимания, ошибок при проектировании», ‒ сказал он.

По словам эксперта, шанс на то, что экосистема рек будет восстановлена, есть. «Как пример ‒ Женевское озеро, которое превратилось в клоаку, потому что в него сливали загрязненную воду, но как только перестали, оно восстановилось. Так что как только мы перестанем воздействовать на эти реки, экосистема придет в норму. На это уйдет три-четыре года. Конечно, в исходное состояние они не вернутся, скорее всего, никогда, но после остановки сброса кислых вод экосистема восстановится», ‒ добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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