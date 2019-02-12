Ученые МГУ займутся экологией северных рек Урала

В Московском госуниверситете сегодня обсудили экосистему рек на севере Урала. Ученые, эксперты Министерства природных ресурсов и сотрудники УГМК займутся разработкой программы по изучению влияния промышленных объектов на природу и, в особенности, на реки севера Свердловской области.

В совещании приняли участие представители УГМК совместно со специалистами Министерства природных ресурсов РФ, Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и экспертами биологического факультета МГУ. Они обсудили создание рабочей группы для изучения состояния природных объектов вблизи Шемурского и Ново-Шемурского месторождений. Эксперты выяснят, как на окружающую среду влияет работа АО «Святогор» и ЗАО «Шемур». А кроме того, изучат изменение климата, которое в свою очередь вносит вклад в геохимические процессы, проходящие вблизи рек и водосборных площадей. Курировать рабочую группу будет Министерство природных ресурсов РФ.

«Необходимо учесть, что район Шемурского и Ново-Шемурского месторождения насыщен рудопроявлениями с особо высоким содержанием меди и цинка, которые вследствие изменения климатических условий могут выщелачиваться за счет естественных геохимических процессов. В процессе выщелачивания металлы могут попадать в водные объекты», – рассказал директор по горному производству УГМК Григорий Рудой. Он отметил, что представители УГМК уже провели несколько совещаний с учеными из научных институтов России – в процессе поиска решения рассматриваются предложения из Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга.

В УГМК добавили, что на сегодняшнем совещании в МГУ были учтены и пожелания директора заповедника «Денежкин камень» Анны Квашниной – особое внимание будет уделено гидрологической обстановке в районе заповедника.

Подготовить всю необходимую документацию московские ученые должны до 1 марта 2019 года.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 12.02.19

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