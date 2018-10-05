Замглавы минстроя Чибиса отправят на губернаторство в Курск. Его пост отдадут свердловскому чиновнику?

Заместитель главы Министерства строительства и ЖКХ России Андрей Чибис может стать губернатором Курской области в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в регионе. Интересно, что еще на прошлой неделе Чибис проводил совещание глав региональных госжилинспекций, и, по словам участников мероприятия, никаких намеков на уход чиновника не было. Напротив, он строил планы работы, было создано несколько рабочих групп.

С другой стороны, собеседники «Нового Дня» указывают, что со сменой главы министерства уход Чибиса был бы вполне логичен. «Сменился министр, [бывший губернатор Тюменской области Владимир] Якушев наверняка будет формировать команду под себя», ‒ говорят собеседники агентства.

В свою очередь, РБК уточняет, что у Чибиса подходящий возраст, ему 39 лет, и в контексте курса Кремля на омоложение губернаторского состава его кандидатура представляется идеальной. Сам чиновник назвал информацию слухами.

Что касается возможного сменщика Чибиса, если тот действительно уйдет на пост губернатора Курской области, то на Урале отыскался подходящий кандидат. Претендентом на пост заместителя главы минстроя называют свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который был главой администрации Тобольска с 2005 по 2007 год и мэром Тюмени с 2007 по 2011 годы ‒ как раз в период, когда областью руководил Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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