Бывший депутат Александр Смолин вошел в общественную палату Екатеринбурга

Бывший депутат Александр Смолин, со скандалом исключенный из избирательной кампании в городскую думу, стал новым членом общественной палаты Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Александр Смолин занял место Николая Корепанова, который снял с себя полномочия по собственному желанию. Кандидатуру экс-депутата предложил Виктор Тестов, который до 9 сентября занимал пост врио главы города, а сейчас вернулся к обязанностям вице-спикера думы. Кадровые решения были объявлены вчера председателем палаты Владимиром Разбойниковым на ее заседании.

Фото со страницы Александра Смолина в фейсбуке

Напомним, Александр Смолин работал в шестом созыве гордумы Екатеринбурга, избиравшись от «Справедливой России». В кампании 2018 года он сначала принял участие в праймериз «Единой России», потом пошел на выборы самовыдвиженцем, но его регистрация была аннулирована по суду, кроме того, СК возбудил уголовное дело о возможной подмене подписных листов в его поддержку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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