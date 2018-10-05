Что происходит в сквере Попова, который обнесли глухим забором (ФОТО)

В конце сентября сквер имени Александра Попова в Екатеринбурге обнесли забором, чтобы провести работы по благоустройству ‒ поменять плитку, бордюры, клумбы и газоны, а также фонтан. Заказчик ‒ МКУ «Городское благоустройство», которое ранее объявляло конкурс на реконструкцию нескольких скверов в Екатеринбурге, в том числе этого.

В настоящий момент рабочие уже сняли тротуарную плитку и выкорчевали бордюры, передает «Новый День». Также они должны будут модернизировать фонтан, который будет работать с обновленной подсветкой. Кроме того, в сквере могут появиться новые малые архитектурные формы. Смета работ ‒ 40 млн рублей, это деньги из бюджета города.

Добавим, что, согласно техническому заданию, открыться сквер должен в декабре этого года.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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