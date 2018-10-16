В сквере Попова оставят старые фонарные столбы

В сквере имени Александра Попова в самом центре Екатеринбурга продолжаются масштабные работы по благоустройству. На данном этапе рабочие полностью сняли старое покрытие. Сейчас они устанавливают бортовые камни и скоро начнут класть новую плитку.

Фото пресс-службы мэрии Екатеринбурга

В процессе реконструкции сквера подрядчик заменил питающий кабель для опор освещения. При этом сами фонарные столбы останутся прежними – это каслинское литье, которое может служить многие десятилетия. Рабочие лишь покрасят столбы. Заменены будут только светильники и лампы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, на благоустройство сквера Попова из городского бюджета выделено 40 миллионов рублей. Все работы должны быть выполнены не позднее 25 декабря текущего года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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