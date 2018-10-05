Конкурсная комиссия определила фаворитов на пост главы Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле подведены итоги второго тура конкурса на должность главы города. Конкурсная комиссия после проведения собеседований допустила до финального голосования в думе пятерых кандидатов. Но к избранию рекомендованы только трое – временно исполняющий обязанности мэра Владислав Пинаев, учитель гимназии Данил Кукутин и руководитель местного отделения Партии роста Евгений Рохлин.

Добавим, что еще два участника конкурса – блогер Илья Коровин и председатель профессионального союза юристов Свердловской области Александр Усольцев – также будут представлены депутатам. Шестой кандидат, адвокат Юрий Черных, принял решение отказаться от дальнейшего участия в конкурсных выборах мэра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской администрации, внеочередное заседание думы, где будет избран новый глава Нижнего Тагила, назначено на 15 октября.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 05.10.18

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