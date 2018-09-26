В Нижнем Тагиле начали выбирать преемника Сергея Носова

Сегодня в Нижнем Тагиле состоялся первый тур конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе гордумы, конкурсная комиссия решила допустить ко второму этапу конкурса, который состоится 5 октября, всех шестерых заявившихся.

Напомним, на бывшее место Сергея Носова претендуют: председатель профессионального союза юристов Свердловской области Александр Усольцев, корреспондент «Свердловской правды» Илья Коровин (блогер Илья Тагильчанинъ), врио мэра Владислав Пинаев, 60-летний адвокат Юрий Черных, 29-летний учитель гимназии № 18 Данил Кукутин и руководитель местного отделения Партии Роста Евгений Рохлин.

На втором этапе кандидатам предстоит изложить программу развития города в рамках полномочий главы. Окончательное голосование состоится на заседании городской думы 12 октября.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 26.09.18

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