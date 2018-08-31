Куйвашев направил своих спецпредставителей в Нижний Тагил с особой миссией

Губернатор Евгений Куйвашев назначил свою половину комиссии, которая будет отбирать кандидатов на пост главы Нижнего Тагила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в губернаторскую часть комиссии вошли первый зам руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, начальник департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова, а также заместитель руководителя администрации губернатора – директор департамента кадровой политики и контроля Ильхам Ширалиев, которого считают лицом, близким к вице-губернатору Азату Салихову. Сам Азат Салихов, напомним, был включен губернатором в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга.

Напомним, возглавить второй по величине город области пожелали шесть человек. Это председатель общественной организации профессионального союза юристов Свердловской области Александр Усольцев, корреспондент «Свердловской правды» Илья Коровин (блогер Илья Тагильчанинъ), врио мэра Владислав Пинаев, 60-летний адвокат Юрий Черных, 29-летний учитель гимназии № 18 Данил Кукутин и руководитель местного отделения Партии Роста Евгений Рохлин. Первый тур конкурса назначен на 26 сентября.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 31.08.18

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