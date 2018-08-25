Бороться за пост главы Нижнего Тагила будут шесть человек

В Нижнем Тагиле завершился приём документов на пост главы города. Занять эту должность пожелали шесть человек.

Это председатель общественной организации профессионального союза юристов Свердловской области Александр Усольцев, корреспондент «Свердловской правды» Илья Коровин (блогер Илья Тагильчанинъ), временно исполняющий полномочия мэра Владислав Пинаев, 60-летний адвокат Юрий Черных, 29-летний учитель гимназии № 18 Данил Кукутин и руководитель местного отделения Партии Роста Евгений Рохлин.

«Практически все кандидаты донесли необходимые документы. Только у некоторых не хватает справки об отсутствии судимости, которая готовится больше месяца. До 17 сентября мы будем проверять данные, которые претенденты указали о себе. Затем дело каждого кандидата в мэры передадим на рассмотрение в комиссию. 26 сентября пройдёт первое заседание, на котором рассмотрят документы каждого из претендентов», – цитирует комментарий руководителя аппарата думы Валерия Зябочкина ИА «Все новости».

У всех кандидатов проверят документы, после чего они представят свой план развития города на пять лет.

Напомним, в Нижнем Тагиле, как и во всех городах области, отменили прямые выборы мэра – теперь градоначальника выбирают депутаты из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

Законопроект был внесен в областное заксо губернатором Евгением Куйвашевым через несколько дней после того, как бывший мэр Сергей Носов был назначен и.о. губернатора Магаданской области.

Екатеринбург, служба информации

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