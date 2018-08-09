В Нижнем Тагиле объявлен конкурс по выборам мэра

Городская дума Нижнего Тагила на сегодняшнем внеочередном заседании объявила конкурс по отбору кандидатов на должность главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, конкурс будет проходить в два этапа: первый – проверка документов кандидатов на соответствие их необходимым требованиям, второй – выявление профессиональных качеств претендентов. Прием документов продлится до 24 августа.

В конкурсную комиссию от муниципалитета вошли представители градообразующих предприятий: начальник КХП ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов, начальник металлургического производства Уралвагонзавода Роман Гореленко, генеральный директор Уралкриомаша Дмитрий Скоропупов и председатель общественной палаты Нижнего Тагила Михаил Аршанский. В ближайшее время свою половину конкурсной комиссии должен назначить губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, в июле этого года в устав Нижнего Тагила были внесены изменения, в соответствии с которыми глава будет избираться депутатами местной думы по результатам конкурса – как и во всех муниципалитетах Свердловской области. Законопроект был внесен в областное заксо губернатором Евгением Куйвашевым через несколько дней после того, как бывший мэр Сергей Носов был назначен и.о. губернатора Магаданской области.

Нижний Тагил, служба информации

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