На экс-балетмейстера Тамаза Вашакидзе написали встречное заявление в полицию – за избиение

Сегодня стало известно, что в отношении избитого накануне балетмейстера Тамаза Вашакидзе от его обидчика в полицию поступило встречное заявление – также об избиении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

4 октября, сразу же после конфликта, в отделение полиции № 12 обратился не только артист балета, но и другой участник потасовки – Степан. Оба мужчины написали заявления о нанесении телесных повреждений.

«Степан сейчас тоже ищет пути-выходы. Он же с ним дрался, он стал душить. Он сейчас хочет себя отмазать, видимо. Он, видимо, получил тоже какие-то повреждения, потому что Тамаз Вашакидзе сопротивлялся», – сообщил РИА «Новый День» президент региональной общественной организации «Грузинское общество «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили.

Фото предоставлено Нукри Чавлеишвили

Напомним, конфликт произошел в подъезде дома на улице Чайковского, 79. Причиной драки стал «квартирный вопрос», рассказывает Нукри Чавлеишвили. Мужчина уверяет, что его соотечественника пытаются выселить из квартиры, аренду в которой раньше оплачивал работодатель Вашакидзе – Екатеринбургский оперный театр. Однако балетмейстера уволили. Поэтому Тамаз Вашакидзе оплатил аренду самостоятельно до конца года, говорит собеседник агентства.

За прошедшие сутки Тамаз Вашакидзе так и не смог попасть домой и забрать вещи: «Мы не можем в квартиру попасть. Мы находились около квартиры до 10 вечера. Смотрели, чтобы никто туда не проник. Потом ночью мы уехали», – дополнил Нукри Чавлеишвили.

В пресс-службе УМВД России по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что второй участник конфликта заявил о том, что Вашакидзе не платил за аренду жилья. «Насколько известно, за квартиру он перестал платить собственнику. Поэтому его попросили покинуть квартиру. И у них там при этом случился конфликт. По крайней мере, была такая информация», – говорят в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации

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