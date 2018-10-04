«Его тащили со второго до первого этажа»: в Екатеринбурге избили балетмейстера и политбеженца Тамаза Вашакидзе (ФОТО)

Сегодня утром в доме по ул. Чайковского, 79, возле квартиры был избит балетмейстер, ранее трудившийся в театре оперы и балета – Тамаз Вашакидзе. Об этом «Новому Дню» рассказал Нукри Чавлеишвили – президент региональной общественной организации «Грузинское общество «Сакартвело». Судя по его словам, причиной нападения стал «квартирный вопрос». Как утверждает Чавлеишвили, его соотечественника избил некий Степан, который, по предположению собеседника агентства, являлся представителем Екатеринбургского государственного театра оперы и балета.

«Этот Степан неожиданно напал на Тамаза сзади и стал его душить. Отнял у него ключи и пытался забрать у него кошелек с деньгами и документами. Он тащил Вашакидзе со второго этажа до первого и подпинывал его. Тамазу Вашакизде удалось вырваться, и он сразу позвонил мне, – рассказал Нукри Чавлеишвили. – После потасовки у Тамаза Вашакидзе на шее и лице остались синяки. Кроме того, имеется ссадина на руке».

Президент общественной организации сообщил, что балетмейстер жил в квартире на улице Чайковского около трех лет. Сначала аренду ему оплачивал работодатель – Екатеринбургский государственный театр оперы и балета. Однако весной этого года артист был уволен, заявляет собеседник агентства. Поле чего аренду жилплощади Тамаз Вашакидзе оплачивал самостоятельно. Чавлеишвили предположил, что таким образом балетмейстера пытаются вынудить покинуть квартиру, притом, что со слов собеседника агентства, аренда оплачена до конца года. Но документы – подтверждающие это, находятся у руководства Екатеринбургского театра оперы и балета, говорит грузинский общественник.

После потасовки Тамаз Вашакидзе уехал в Чкаловский РУВД г. Екатеринбурга, чтобы написать заявление о нападении. Завтра артист балета отправится снимать побои. Потерпевший надеется, что правоохранители помогут ему попасть в квартиру, где остались его личные вещи.

В Екатеринбургском театре оперы и балета на данный момент отказались комментировать инцидент с участием Вашакидзе.

Добавим также, что балетмейстер уже появлялся в СМИ в связи со скандалом вокруг его политического статуса чуть боле года назад.

Напомним, Тамаз Вашакидзе переехал в Екатеринбург 12 лет назад из Грузии. На своей родине артист балета попал под политическое преследование, когда к власти пришел Михаил Саакашвили. В России Вашакидзе периодически приходилось продлять статус беженца. В последний раз эту процедуру он прошел в 2015 году. Тогда в свердловском УФМС посчитали, что обстановка в Грузии изменилась, политические гонения на противников режима Саакашвили прекратились. После судебных разбирательств в 2017 году статус политического политбеженца Вашакидзе был продлен до 2019 года.

Фото предоставлены Нукри Чавлеишвили

Екатеринбург, служба информации

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