Туризм, спутники и глобальный интернет – на чем российские инвесторы хотят зарабатывать в космосе

Россия постепенно отказывается от принципа освоения околоземного пространства только с точки зрения национальной обороны. Инвесторы готовы вкладывать большие деньги в бизнес-проекты для коммерческих полетов. О том, какие российские частные компании стремятся покорить космос в ближайшем будущем, рассказал на лекции в музее-парке «Россия – моя история» заместитель генерального директора НПО автоматики Лев Бельский.

«Изначально в Советском союзе, а потом и в России, в производстве был акцент на укреплении обороноспособности страны. Поэтому все передовые идеи рождались в военной промышленности, а уже потом эти технологии возвращались в народное хозяйство. Так, например, было с системой искусственных спутников «Ураган», которая создавалась в интересах боевой ракетной техники. Сейчас система носит название ГЛОНАСС, ею пользуется любой владелец смартфона. В США и Европе абсолютно другой подход. Там условия разработчикам космических аппаратов диктуют рынок и конкуренция, а потом идеи заимствуют военные. Но рыночные отношения развиваются и в России, появились несколько частных космических компаний», – отметил Лев Бельский.

В пример он привел коммерческую структуру Dauria Aerospace, которая работает над созданием собственных ракетоносителей. «Они арендуют какую-то часть территории одного из полигонов Минобороны. Там создают свои стартовые комплексы. И там, я надеюсь, в скором времени, полетит их ракета легкого класса для запуска малых космических аппаратов – это связь, коммуникации и тому подобные вещи», – рассказал эксперт. Еще одна российская компания с большими амбициями – «КосмоКурс». Коммерсанты хотят построить многоразовый ракетный комплекс для организации космического туризма на околоземной орбите. «Ракетоноситель с нагрузкой в виде беспилотного космического корабля для шести человек. Туристы поднимаются на высоту до 140 километров, испытывают удовольствие от шести минут в невесомости и благополучно возвращаются на Землю. И в компании верят, что желающих полетать будет много. Хотя мне кажется, они перегибают, когда заявляют о возможности 200 запусков в год. Это маловероятно. Но больших сомнений по поводу этого проекта у меня нет, потому что там серьезные частные инвестиции. Разработки ведутся, и может быть, в дальнейшем, они придумают полеты в прикладных целях», – пояснил Бельский.

Кроме того, ученый упомянул о проекте «Роскосмоса» под названием «Сфера», который совсем недавно получил одобрение правительства. Он включает в себя объединение 500 с лишним малогабаритных спутников – такая система должна обеспечить интернет-трафик в любой точке планеты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.18

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