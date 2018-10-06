«Илон Маск продает запуски Falcon за 50 миллионов долларов, но их реальная стоимость – 100 миллионов»: уральский эксперт о многоразовых ракетах

Российские разработчики до сих пор спорят об экономической выгоде использования многоразовых ракет-носителей. Успехи американского предпринимателя Илона Маска в этой сфере вдохновляют не всех. Заместитель гендиректора НПО автоматики Лев Бельский объяснил, что настораживает специалистов и заказчиков космических полетов.

«В этой дискуссии часто в качестве иллюстрации приводятся американские шаттлы, задуманные как многоразовые транспортные корабли. Что оказалось по существу? Каждый повторный запуск космического челнока обходился американцам в 412 миллионов долларов. Это оказалось едва ли не дороже, чем единоразовый запуск шаттла. И значительно дороже, чем запуск ракеты-носителя. Для сравнения, запуск нашего «Союза» стоит 95 миллионов долларов. Поэтому в США отказались от дальнейшей эксплуатации челноков и развития этой программы», – рассказал Лев Бельский на публичной лекции в музее-парке «Россия – моя история».

По его словам, екатеринбургские инженеры-конструкторы вместе с коллегами из Государственного ракетного центра в Миассе обдумывали проблему сохранения двигателя первой ступени – самого дорогого элемента в ракете.

«Мы не видим никаких технических сложностей в реализации этого проекта. Но дальше возникает вопрос – насколько это экономически выгодно? Стандартные рассуждения: я заказчик, у меня космический аппарат, который нужно вывести на орбиту. И есть два предложения: запуск новой, свеженькой ракеты или запуск ракеты, которая уже четыре-пять раз летала и кто знает, полетит ли в очередной раз. Вот такие нюансы.

Но Илон Маск эту программу реализовал. Его ракета Falcon 9 неоднократно доставляла грузы к Международной космической станции. Поначалу Маск утверждал, что его повторные запуски позволят экономить до 40% стоимости. После первого пуска с возвращением ступени на плавающую платформу он сказал, что экономия есть, но порядка 12-15%. Так или иначе, сегодня он продает коммерческие запуски Falcon по 50 миллионов долларов. Но надо заметить, что министерство обороны США платит ему за один запуск 150 миллионов. То есть, если в среднем посчитать, реальная стоимость пуска ракеты получается около 100 миллионов.

Такой подход и долевое участие правительства США позволяет Илону Маску демпинговать на рынке космических услуг. У него много конкурентов – это и NASA, и Европейское космическое агентство с ракетами Ariane, Китай, который интенсивно развивает космическую отрасль, Индия, и Россия, конечно. Так вот, если Илон Маск сумеет свалить всех конкурентов и завоевать рынок, надо полагать, он будет продавать запуски не по 50 миллионов долларов, а значительно дороже», – считает Лев Бельский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.18

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