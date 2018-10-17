Илона Маска уволили с поста главы совета директоров Tesla

Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Tesla без возможности занимать эту должность в течение трех лет. Такое соглашение между бизнесменом и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрил суд в США.

Помимо ухода с поста Маск должен будет выплатить штраф в размере 20 млн долларов. Такую же сумму заплатит Tesla. При этом бизнесмен сохранит должность гендиректора, передает Reuters.

Кроме того, суд обязал корпорацию нанять независимого председателя совета директоров и двух членов совета. В Tesla также создадут комитет, который будет следить за сообщениями Маска. В частности, любые публикации от имени предпринимателя должны быть утверждены членами этого комитета.

Министерство юстиции США ранее организовало уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями Маска. Он написал в соцсетях, что готов выкупить акции Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку и сделать компанию частной. Чиновники полагают, что слова Маска привели к «путанице и сбоям» на бирже и нанесли вред инвесторам.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 17.10.18

Пентагон скрывает обстоятельства гибели американского военного при катастрофе украинского Су-27. / Москва готовит политические и экономические санкции в отношении Польши. / Компании Siemens не позволили остановить новые ТЭС в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»