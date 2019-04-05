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Пятница, 5 апреля 2019, 10:40 мск

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Илон Маск за две минуты лишился более 1 млрд долларов

Фото: Reuters

Владелец американской компании SpaceX и основатель автоконцерна Tesla Илон Маск потерял 1,1 млрд долларов после того, как акции упали в цене из-за плохих продаж.

Акции Tesla Inc. обесценились на 11% за две минуты торгов на NASDAQ. По данным индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени, в этот период Маск потерял более 1 млрд долларов.

К закрытию торгов акции Tesla Inc. немного отыграли падение, но их стоимость осталась в минусе на 8,23%. Таким образом, состояние бизнесмена снизилось до 22,3 млрд долларов.

Ранее компания опубликовала отчет о снижении продаж почти на треть. За квартал Tesla продала 63 тысячи электромобилей, в прошлом периоде было реализовано 90,9 тысячи машин.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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