Огнеметы от Илона Маска не пропускают в Россию

Огнеметы от Илона Маска, предназначенные для борьбы с зомби, не могут доставить в Россию. Об этом сообщила в твиттере российский видеоблогер с ником Лиззка.

Девушка написала, что оставила предзаказ на огнемет еще в январе. Однако получить свою покупку ей так и не удалось. Недавно производитель Boring Company уведомил россиянку, что не сможет доставить огнемет в РФ и предложил вернуть деньги или указать другой адрес на территории США.

В начале года изобретатель Илон Маск заявил о выпуске 19 тысяч огнеметов. «Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!» – написал Маск в своем микроблоге. Гаджет продавался за 500 долларов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.18

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