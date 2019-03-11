Как тебе такое, Дмитрий Рогозин? Илон Маск отдал решающую роль Украине в развитии советской космонавтики

Основной и решающий вклад в советскую космонавтику внесли украинцы по происхождению, а российские специалисты лишь пользуются старыми наработками и не могут совершить ничего революционного в развитии российского космоса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким мнением некоего украинского пользователя в соцсети Twitter без раздумий согласился американский изобретатель и инвестор, генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX Илон Маск.

Напомним, 7 марта Илон Маск написал у себя в Twitter, что «Россия имеет отличную ракетную технику и лучший двигатель, который используется в настоящее время. Многоразовая версия их новой ракеты «Ангара» была бы отличной».

Однако сразу же, с первым комментарием явился украинский, по всей видимости, пользователь-тролль под ником compdemon.

«Большинство «российских инженеров» родились в СССР и являются украинскими инженерами и учеными по происхождению. За все 28 лет существования Российская Федерация не совершила ничего революционного в космосе и до сих пор использует советское наследие», – прокомментировал compdemon твит Маска.

На что Илон Маск тут же согласился: «Украина сыграла решающую роль».

Напомним, директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин благосклонно отреагировал на тот лестный отзыв Илона Макска о российских космических двигателях.

«Здесь с Илоном не поспоришь», – гордо написал польщёный Рогозин в соцсети Twitter.

Заметим, по мнению американских экспертов, успешное завершение полета космического корабля SpaceX Crew Dragon к международной космической станции и достройка в ближайшее время космического корабля Boeing Starliner позволят НАСА отказаться от услуг «Роскосмоса» по доставке американцев на МКС.

Впрочем, российские комментаторы не остались в долгу и отреагировали массой едких и ироничных замечаний на комментарий украинского пользователя compdemon об «украинском происхождении» российской космонавтики.

Симферополь, Валентин Карамазов

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