Фальшивый Илон Маск украл у пользователей биткоинов на 150 тысяч долларов

Хакеры прикинулись главой компании Space X Илоном Маском и обманным путем выманили у пользователей Twitter 150 тысяч долларов в биткоинах.

По данным BBC News, от действий кибермошенников пострадали несколько известных компаний. Хакеры взламывали их аккаунты в социальной сети, меняли аватар и маскировали учетную запись под Маска. Затем злоумышленники предлагали пользователям перевести небольшую сумму, посулив огромное вознаграждение в криптовалюте.

Всего хакерам удалось завладеть биткоинами на сумму 150 тысяч долларов, сообщает издание. При этом потерпевшие утверждают, что повелись на уловку из-за того, что аккаунты верифицированы, то есть прошли проверку учетной записи в Twitter.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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