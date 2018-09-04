Названы сроки первого пилотируемого полета корабля SpaceX

Первый испытательный полет космического корабля Dragon американской компании SpaceX с астронавтами на борту запланирован на апрель 2019 года, сообщает NASA. В состав экипажа включены Боб Брекен и Дуг Херли. Им предстоит отработать маневр стыковки с Международной космической станцией (МКС).

Сейчас решается принципиальный вопрос: когда наполнить баки ракеты-носителя Falcon 9. «NASA приняло решение остановиться на плане компании заправить ракету после того, как астронавты займут свои места. Хотя достигнутое соглашение делает данный план основой для дальнейших операций, он будет зависеть от того, как NASA в конечном счете сертифицирует данную операцию», – приводит ТАСС выдержку из заявления космического ведомства.

Предполагается, что в день пилотируемого запуска SpaceX еще до прибытия астронавтов на пусковую площадку специалистам надлежит прежде убедиться в стабильном состоянии гелия в баллоне, установленном внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты (гелий необходим для поддержания высокого давления в баке). Экипаж поднимется на борт за два часа до старта, система эвакуации на этапе пуска активируется приблизительно за 38 минут до него, еще через три минуты начинается закачка ракетного топлива и жидкого кислорода.

В NASA заверили, что в случае чрезвычайной ситуации до или непосредственно после старта системы эвакуации позволят астронавтам безопасно покинуть борт.

Как писал «Новый День», США заявили о возобновлении самостоятельных пилотируемых полетов к МКС в середине августа. Из-за отказа от помощи России в этом вопросе они планируют доставлять астронавтов на орбиту на кораблях компании SpaceX, созданной Илоном Маском.

Американцы намереваются полностью отказаться от помощи России в части отправки людей на околоземную орбиту, которая сейчас осуществляется с космодрома Байконур. По словам экспертов из США, нынешние технологии по созданию ракет-носителей ничуть не хуже российских.

Несколько лет назад конгресс США ограничил коммерческую деятельность с рядом российских компаний, в том числе «Энергомаш», которая поставляет двигатели. Однако конгрессмены приняли поправку к закону о нераспространении санкции на сделки с американской Orbital ATK для обеспечения доставки грузов на МКС. Проблема в том, что действие поправки заканчивается в 2020 году. Если ее не продлят, США не смогут использовать Antares 230, поставив под угрозу доставку грузов на МКС.

На сегодняшний день над созданием собственных двигателей для ракет-носителей трудятся специалисты Sierra Nevada и SpaceX. Однако Sierra Nevada испытывает технические сложности при разработке кораблей Dream Chaser, а грузовая версия корабля Dragon 2 от SpaceX не прошла все необходимые испытания. Миссии по доставке грузов играют ключевую роль в успешном использовании МКС. Коммерческие перевозки – это более 30% годового бюджета на программы МКС.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.09.18

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