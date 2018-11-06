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Вторник, 6 ноября 2018, 17:57 мск

Новости Технологии

Казахстан отказался от российских ракет-носителей в пользу американской

Фото: SpaceX

Власти Казахстана приняли решение произвести запуск на околоземную орбиту двух первых научно-технологических спутников отечественного производства при помощи ракеты-носителя Falcon-9 американской компании Space X. Он запланирован на 20 ноября, сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.

Ранее Астана планировала вывести спутники на орбиту, воспользовавшись ракетой-носителем российского производства. По словам Нуркенова, в последующем подобные космические аппараты Казахстан будет отправлять и с космодрома «Байконур». «Планируем (запускать из Казахстана – прим. ред.), это возможно. Думаем, что космические аппараты такой конфигурации возможно запускать ракетами-носителями типа «Союз», «Протон», пуски которых производятся у нас с «Байконура», – рассказал пресс-секретарь.

«Почему в этот раз Falcon-9, потому что было дешевле производить запуск на Falcon-9. Сумма – коммерческая тайна, мы не можем раскрывать, американская сторона попросила», – добавил Нуркенов, уточнив, что на Falcon-9 будут размещены два казахстанских спутника – один спутник научного назначения KazSaySat и другой KazistiSat – спутник технологического назначения. Запуск произведут с американской военной базы Ванденберг в Калифорнии.

Астана, Иван Гридин

Астана. Другие новости 06.11.18

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