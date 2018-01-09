Американский спутник-шпион не достиг орбиты и рухнул в океан

Ракета Falcon 9, запущенная корпорацией SpaceX, не смогла вывести секретный спутник США Zuma на орбиту. Предположительно, аппарат не отделился от второй ступени и разбился, упав в океан. В Стратегическом командовании вооруженных сил США, где наблюдают за всеми значимыми объектами в космосе, подтвердили, что отследить спутник не удалось.

Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 9 января. Связь с аппаратом Zuma, сконструированным военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman, оборвалась. Источники агентства Reuters сообщили, что, вероятно, спутник вместе со второй ступенью рухнул в океан.

В SpaceX отказались комментировать эту информацию и заявили, что Falcon 9 работает в рамках плана.

Тем временем, источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, отметили, что спутник был утерян. По данному факту уже ведется расследование. Впрочем, пока нет сведений, указывающих на саботаж или какие-либо неисправности. Эксперты издания предположили, что спутник не вышел на орбиту из-за сбоя в работе ускорителя второй ступени ракеты.

Предназначение аппарата Zuma до конца не раскрывалось. Известно, что он был сделан по заказу правительства США, однако не уточнялось, какое именно ведомство будет отвечать за его эксплуатацию

Этот запуск был первым для SpaceX в 2018 году. Ранее компания заявляла, что собирается совершить в новом году около 30 стартов.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 06.01.18

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