Очередной провал. Пропала связь с ангольским спутником, запущенным с Байконура

Новый пуск ракеты со спутником российского производства, похоже, завершился неудачей. Специалисты заявили о потере связи с ангольским спутником «Ангосат», запущенным вчера вечером с космодрома Байконур. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли России.

По данным собеседника «Интерфакса», телеметрическая информация перестала поступать с космического аппарата после выхода на орбиту. Собеседник агентства рассказал, что спутник первоначально вышел на связь после отделения от разгонного блока «Фрегат», но позднее связь с ним была потеряна.

Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что связь с аппаратом была утеряна на этапе раскрытия солнечных батарей. Сейчас специалисты пытаются выяснить, что произошло со спутником. Предположительно, связь с космическим аппаратом могла прерваться из-за неполадок передатчика, отказа вычислительных система или неисправности аккумуляторных батарей, уточняет источник «Интерфакса».

Так или иначе, официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Пуск ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонный блоком «Фрегат-СБ» и ангольским спутником связи «Ангосат» состоялся 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур. По данным Роскосмоса, сегодня в 06:54 мск космеческий аппарат отделился от разгонного блока и был выведен на заданную орбиту.

Полуторатонный спутник «Ангосат» был создан ракетно-космической корпорацией «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола. Аппарат был разработан «основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства», подчеркивал Роскосмос. Спутник предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Анголы, а также всего африканского континента.

Как сообщал «Новый День», 28 ноября завершился неудачей пуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», основной задачей которого являлось выведение на орбиту трехтонного гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-1 в интересах Минобороны России и Росгидромета. Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Затем из-за ошибки в работе разгонного блока спутник «Метеор-М» на целевую орбиту так и не вышел. По некоторым данным, аппарат сгорел в атмосфере, а его обломки упали в Атлантический океан. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в 3 млрд рублей. Спутник «Метеор-М» был застрахован на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал найти и наказать виновных за провальный запуск. Он велел курирующему космическую отрасль вице-премьеру Дмитрию Рогозину разработать предложения, которые бы могли исправить ситуацию. По словам главы правительства, неудачный пуск ракеты создал «репутационные проблемы».

Первый замглавы Роскосмоса Александр Иванов впоследствии сообщил, что причиной неудачного запуска спутников стало несовершенство программного обеспечения разгонного блока «Фрегат». К работе космодрома, ракеты-носителя и самого разгонного блока претензий нет, отметил чиновник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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