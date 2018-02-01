Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела российские спутники на заданные орбиты

Сегодня, 1 февраля, с космодрома Восточный был произведен успешный, третий по счету для этой стартовой площадки запуск ракеты-носителя, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос». Через час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а», разгонный блок «Фрегат» вывел основную полезную нагрузку – космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4 на расчетные орбиты. Отделение космических аппаратов прошло штатно в 6:06 мск и 6:12 мск на солнечно-синхронных околокруговых орбитах.

В «Роскосмосе» также рассказали, что после отделения «Канопус-В» №№ 3 и 4 от разгонного блока специалисты Главной оперативной группы управления в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению их полетом. В ближайшее время спутники начнут работать в составе космического комплекса «Канопус-В» в связке с уже запущенными на орбиту КА «Канопус-В» № 1 и КА «Канопус-В-ИК».

Работа разгонного блока «Фрегат» еще не окончена – ему предстоит доставить на целевые орбиты девять американских и германских малых космических аппаратов S-Net, Lemur и D-Star One, запускаемые в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам ОАО «Главкосмос». Отделение малых космических аппаратов запланировано с 07:33 мск по 07:50 мск.

Как сообщал «Новый День», 28 ноября завершился неудачей пуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», основной задачей которого являлось выведение на орбиту трехтонного гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-1 в интересах Минобороны России и Росгидромета. Все начальные этапы полета ракеты-носителя прошли штатно. Затем из-за ошибки в работе разгонного блока спутник «Метеор-М» на целевую орбиту так и не вышел. По некоторым данным, аппарат сгорел в атмосфере, а его обломки упали в Атлантический океан. Стоимость пуска «Союз-2.1б» с Восточного оценивается в 3 млрд рублей. Спутник «Метеор-М» был застрахован на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал найти и наказать виновных за провальный запуск. Он велел курирующему космическую отрасль вице-премьеру Дмитрию Рогозину разработать предложения, которые бы могли исправить ситуацию. По словам главы правительства, неудачный пуск ракеты создал «репутационные проблемы».

Первый замглавы Роскосмоса Александр Иванов впоследствии сообщил, что причиной неудачного запуска спутников стало несовершенство программного обеспечения разгонного блока «Фрегат». К работе космодрома, ракеты-носителя и самого разгонного блока претензий нет, отметил чиновник.

Циолковский, Иван Гридин

Циолковский. Другие новости 31.01.18

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