На орбиту вышли все 11 спутников, запущенных с Восточного

Госкорпорация «Роскосмос» отчиталась об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» (РКЦ «Прогресс») с разгонным блоком «Фрегат» (производитель НПО Лавочкина) с космодрома Восточный, которые вывели на заданные орбиты 11 спутников. Это стал третий по счету запуск ракеты-носителя с данной стартовой площадки. Предыдущий запуск оказался провальным из-за некорректной работы разгонного блока. В итоге ни один из спутников тогда не вышел на заданную орбиту.

«В соответствии с программой полета разгонный блок «Фрегат» вывел космические аппараты основной и попутной нагрузки на орбиту Земли. По завершении программы полета разгонный блок «Фрегат» будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Вход разгонного блока в атмосферу планеты запланирован на высоте 100 км ориентировочно в 10:34 мск», – уточнили в пресс-службе госкорпорации, добавив, что последний аппарат отделился от разгонного блока «Фрегат» в 07:50 мск. Ракета-носитель и разгонный блок отработали без нареканий. Дальнейшее управление малыми космическими аппаратами будут осуществлять компании-заказчики запуска.

В «Роскосмосе» также рассказали, что первым делом на орбиты были выведены российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4. Их отделение от разгонного блока штатно в 6:06 мск и 6:12 мск на солнечно-синхронных околокруговых орбитах. После этого специалисты Главной оперативной группы управления в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению их полетом. В ближайшее время спутники начнут работать в составе космического комплекса «Канопус-В» в связке с уже запущенными на орбиту КА «Канопус-В» № 1 и КА «Канопус-В-ИК».

Затем от «Фрегата» отделились космические аппараты S-Net, Lemur и D-Star One. Они были запущены в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам ОАО «Главкосмос». S-NET предназначены для демонстрации технологии межспутниковой связи в выделенной сети из четырех наноспутников. Изготовителем и конечным пользователем каждого такого аппарата является Берлинский технический университет («Berlin Technical University»).

Космические аппараты LEMUR разработаны для наблюдения за движением морских судов. Они способны получать и передавать сигналы системы автоматического распознавания судов, прогноз погоды, наблюдать за воздушными судами в мирных целях. Изготовителем и конечным пользователем спутников LEMUR является американская компания «СпайерГлобал, Инк» (SpireGlobal, Inc).

Космический аппарат D-StarOne предназначен для отработки новой спутниковой платформы с приемопередатчиком для радиолюбительского сервиса D-Star. Изготовителем и конечным пользователем спутника «D-StarOne» является немецкая компания «Герман Орбитал Системс Гмбх» (GermanOrbitalSystemsGmbH).

По словам лавы «Роскосмоса» Игоря Комарова, космодром Восточный выходит на свою программу работы. «До конца года мы планируем еще два пуска – во второй половине года. Это будет «Метеор», а также еще два «Канопуса». В следующем году планируем увеличение объема загрузки космодрома – благодаря коммерческим пускам, присоединение программы One Web и других коммерческих операторов», – приводит РБК слова главы госкорпорации.

Он рассказал, что оба «Канопуса» сориентированы и с ними установлена связь. «Также произошло отсоединение аппаратов Германии и США, выведены они на заданные расчетные орбиты, работа заказчиков с ними начнется через некоторое время. В течение суток мы получим информацию уже о том, в каком состоянии аппараты и как они работают. Но это уже зона ответственности заказчиков», – сообщил он.

Циолковский, Иван Гридин

Циолковский. Другие новости 01.02.18

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